НБА. Плей-офф. «Майами» – «Индиана», «Портленд» сразится с «Лейкерс» и другие матчи

В субботу, 22 августа, состоятся четыре матча первого раунда плей-офф НБА.
В 20:00 по мск начнется встреча между «Орландо» и «Милуоки», далее на площадку выйдут «Майами» и «Индиана».
«Оклахома» и Крис Пол попытаются переломить ход серии с «Хьюстоном», «Портленд» Лилларда сразится с «Лейкерс» Леброна и Дэвиса.
Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.
Первый раунд
Третьи матчи
- Дата проведения
- 22 августа, 20.00, «HP Field House »
Счет в серии – 1-1
- Дата проведения
- 22 августа, 22.30, «AdventHealth Arena »
«Майами» ведет в серии – 2-0
- Дата проведения
- 23 августа, 01.00, «HP Field House »
«Хьюстон» ведет в серии – 2-0
- Дата проведения
- 23 августа, 03.30, «AdventHealth Arena »
Счет в серии – 1-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.