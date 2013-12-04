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    НБА. Плей-офф. «Майами» – «Индиана», «Портленд» сразится с «Лейкерс» и другие матчи

    Теги результаты Хьюстон Индиана Лейкерс Майами Милуоки Орландо Портленд НБА Оклахома-Сити НБА плей-офф Баскетбол

    В субботу, 22 августа, состоятся четыре матча первого раунда плей-офф НБА.

    В 20:00 по мск начнется встреча между «Орландо» и «Милуоки», далее на площадку выйдут «Майами» и «Индиана».

    «Оклахома» и Крис Пол попытаются переломить ход серии с «Хьюстоном», «Портленд» Лилларда сразится с «Лейкерс» Леброна и Дэвиса.

    Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

    НБА

    Плей-офф

    Первый раунд

    Третьи матчи

    Орландо – Милуоки
    Дата проведения
    22 августа, 20.00, «HP Field House »
    Онлайн матча

    Счет в серии – 1-1

    Майами – Индиана
    Дата проведения
    22 августа, 22.30, «AdventHealth Arena »
    Онлайн матча

    «Майами» ведет в серии – 2-0

    Оклахома-Сити – Хьюстон
    Дата проведения
    23 августа, 01.00, «HP Field House »
    Онлайн матча

    «Хьюстон» ведет в серии – 2-0

    Портленд – Лейкерс
    Дата проведения
    23 августа, 03.30, «AdventHealth Arena »
    Онлайн матча

    Счет в серии – 1-1

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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