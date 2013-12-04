НБА. Плей-офф. «Майами» – «Индиана», «Портленд» сразится с «Лейкерс» и другие матчи

В субботу, 22 августа, состоятся четыре матча первого раунда плей-офф НБА.

В 20:00 по мск начнется встреча между «Орландо» и «Милуоки», далее на площадку выйдут «Майами» и «Индиана».

«Оклахома» и Крис Пол попытаются переломить ход серии с , «Портленд» Лилларда сразится с Леброна и Дэвиса.

Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

Первый раунд

Третьи матчи

Орландо – Милуоки Дата проведения 22 августа, 20.00, «HP Field House » Онлайн матча

Счет в серии – 1-1

ведет в серии – 2-0

«Хьюстон» ведет в серии – 2-0

Счет в серии – 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.