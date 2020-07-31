Экс-игрок ЦСКА Жезус: «Путина уважают в Бразилии. Россия для нас – олицетворение мировой силы»

Бывший игрок и рассказал об отношении к России в Бразилии.

– Тебе предлагали играть за сборную России?

– Мне никогда не предлагали играть за сборную. С кем бы я хотел поиграть из вашей сборной? Я знаю Дзюбу и Головина. Они крутые футболисты. Наверное, больше с Сашей. Но вообще у меня всегда была мечта – поиграть с феноменом Роналдо.

Сейчас я мало слежу за футболом. В Бразилии очень много говорят о чемпионате России, когда идет Лига чемпионов. Ваша страна для нас – олицетворение мировой силы. В Бразилии очень уважают , – сказал бразилец.