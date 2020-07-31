«Краснодар» проиграл «Уралу» (0:1), потерпев 2-е поражение в сезоне. Гол забил Подберезкин

В 4-м туре Премьер-лиги победил (1:0).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Для «Краснодара» это 2-е поражение в текущем чемпионате. Ранее «быки» проиграли на выезде «Локомотиву» (0:1).

Единственный гол в сегодняшнем матче забил бывший полузащитник «Краснодара» Вячеслав Подберезкин.

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги