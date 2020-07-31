«Краснодар» проиграл «Уралу» (0:1), потерпев 2-е поражение в сезоне. Гол забил Подберезкин

В 4-м туре Премьер-лиги «Урал» победил «Краснодар» (1:0).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Для «Краснодара» это 2-е поражение в текущем чемпионате. Ранее «быки» проиграли на выезде «Локомотиву» (0:1).
Единственный гол в сегодняшнем матче забил бывший полузащитник «Краснодара» Вячеслав Подберезкин.
- Дата проведения
- 22 августа, 14.00, «Екатеринбург-Арена»
- Гол:
- 1:0 – 3 Подберезкин.
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Урал –
Помазун, Рыков, Кулаков, Герасимов, Калинин, Аугустыняк, Подберезкин (Ефремов, 55), Мишкич (Емельянов, 84), Егорычев, Бикфалви, Панюков (Караев, 73).
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Краснодар –
Сафонов, Мартынович, Смольников (Петров, 60), Рамирес, Панталеао, Уткин (Сорокин, 60), Ольссон (Мацукатов, 73), Газинский, Сулейманов (Вильена, 46), Берг, Кутовой (Классон, 46).
- Предупреждения:
- Панталеао (23), Ольссон (57), Уткин (57), Классон (61), Газинский (69), Ефремов (86), Помазун (90).
- Удаление:
- Панталеао (54).