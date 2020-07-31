«Краснодар» проиграл «Уралу» (0:1), потерпев 2-е поражение в сезоне. Гол забил Подберезкин

Теги премьер-лига Россия Урал Sports.ru Краснодар Вячеслав Подберезкин Футбол

В 4-м туре Премьер-лиги «Урал» победил «Краснодар» (1:0).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Для «Краснодара» это 2-е поражение в текущем чемпионате. Ранее «быки» проиграли на выезде «Локомотиву» (0:1).

Единственный гол в сегодняшнем матче забил бывший полузащитник «Краснодара» Вячеслав Подберезкин.

Урал – Краснодар 1:0 (1:0, 0:0)
Дата проведения
22 августа, 14.00, «Екатеринбург-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – Подберезкин.
УралПомазун, Рыков, Кулаков, Герасимов, Калинин, Аугустыняк, Подберезкин (Ефремов, 55), Мишкич (Емельянов, 84), Егорычев, Бикфалви, Панюков (Караев, 73).
КраснодарСафонов, Мартынович, Смольников (Петров, 60), Рамирес, Панталеао, Уткин (Сорокин, 60), Ольссон (Мацукатов, 73), Газинский, Сулейманов (Вильена, 46), Берг, Кутовой (Классон, 46).
Предупреждения:
Панталеао (23), Ольссон (57), Уткин (57), Классон (61), Газинский (69), Ефремов (86), Помазун (90).
Удаление:
Панталеао (54).

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