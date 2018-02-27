Йоханнес Клэбо: «Жаль, что Кубок мира заблудился в России. Думаю, его туда отправили по ошибке, и он придет по адресу будущей зимой»

Норвежскому лыжнику сегодня перед гонкой в Тронхейме вручили медаль и Малый хрустальный глобус за победу в спринтерском зачете Кубка мира прошлого сезона.

«Медаль и Малый глобус – подтверждение первого места в спринтерском зачете. Немного жаль, нам должен был достаться тот, что чуть побольше, но он, к сожалению, заблудился в России.

Это мы должны попробовать изменить в следующем году. Думаю, его туда просто отправили по ошибке, и он придет по адресу будущей зимой. Думаю, это цель.

Малый глобус – доказательство того, что случилось в сезоне-2019/20. Будем надеяться, что в следующем году будут он и глобус побольше. Мы же охотимся за большими», – рассказал Клэбо.

Большой хрустальный глобус в сезоне-2019/20 завоевал россиянин , Клэбо стал вторым.

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