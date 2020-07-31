Кузяев ведет переговоры с «Алавесом». «Спартак» и «Краснодар» интересуются игроком

Полузащитник Далер Кузяев может продолжить карьеру в Испании, сообщает инсайдер Нобель Арустамян.

« может перейти в «Алавес». Стороны ведут переговоры о подписании контракта. Вы наверняка читали, что хавбеком «Зенита» интересовались «Марсель», «Хоффенхайм», «Валенсия» и «Бордо», но сейчас Далер близок к клубу поскромнее.

Есть у Кузяева варианты и в России – его хотят заполучить и , и уже обозначили интерес игроку и его представителям. Уже несколько месяцев предлагает продлить контракт и «Зенит».

Но Далер давно хотел попробовать свои силы за рубежом и сейчас твердо хочет уехать в . «Алавес» предлагает Кузяеву контракт на два года и зарплату ниже той, что он получал в «Зените». Но это принципиальная позиция Далера: он настроен играть в Европе», – написал Арустамян в телеграм-канале.

В прошлом сезоне Ла Лиги «Алавес» занял 16-е место.