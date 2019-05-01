Радулов набрал 3 (2+1) очка в первом матче с «Колорадо». Столько же было в 6 играх серии с «Калгари»

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Форвард «Далласа» Александр Радулов стал первой звездой первого матча серии второго раунда Кубка Стэнли против «Колорадо» (5:3, 1-0). 

Россиянин набрал 3 (2+1) очка – столько же, сколько в 6 играх серии первого раунда против «Калгари»

Теперь в 10 матчах после возобновления сезона НХЛ у него стало 6 (4+2) баллов. 

В этом матче Радулов провел на льду 14 минут 38 секунд (2:10 – в большинстве, полезность «+1»), оба его броска в створ стали результативными.

Также применил 1 силовой прием и сделал 2 перехвата. 

 
 
 

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