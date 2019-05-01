«Ак Барс» и «Металлург» – в финале Кубка чемпионов, СКА и «Салават» сыграют за 3-е место

Определились финалисты Кубка чемпионов, который проходит в Казани в преддверии сезона .

Сегодня «Металлург» нанес поражение (4:3) в 3-м туре группового этапа. Победа позволила «Магнитке» выйти в финал, где уральской команде предстоит сыграть с «Ак Барсом».

СКА встретится с в матче за 3-е место. Эта игра, как и финал Кубка чемпионов, пройдет в воскресенье, 23 августа.

и одержали по две победы на групповом этапе. Казанской команде сегодня предстоит еще провести матч с «Салаватом» в рамках 3-го тура.