«Рубин» вырвал победу над ЦСКА на 92-й минуте (2:1)

В 4-м туре Премьер-лиги проиграл (1:2).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Армейцы пропустили первыми на 37-й минуте, однако Никола Влашич сравнял счет уже через две минуты. На 92-й минуте полузащитник казанцев Денис Макаров дальним ударом забил победный мяч.

ЦСКА потерпел второе поражение подряд. Ранее команда Виктора Гончаренко с аналогичным счетом проиграла «Зениту» (1:2). «Рубин» выиграл первый матч в сезоне.

ЦСКА в данный момент занимает 7-е место с 6 очками, «Рубин» поднялся на 11-ю строчку с 4 баллами.

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги