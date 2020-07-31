«Рубин» вырвал победу над ЦСКА на 92-й минуте (2:1)

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В 4-м туре Премьер-лиги ЦСКА проиграл «Рубину» (1:2).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Армейцы пропустили первыми на 37-й минуте, однако Никола Влашич сравнял счет уже через две минуты. На 92-й минуте полузащитник казанцев Денис Макаров дальним ударом забил победный мяч.

ЦСКА потерпел второе поражение подряд. Ранее команда Виктора Гончаренко с аналогичным счетом проиграла «Зениту» (1:2). «Рубин» выиграл первый матч в сезоне.

ЦСКА в данный момент занимает 7-е место с 6 очками, «Рубин» поднялся на 11-ю строчку с 4 баллами.

ЦСКА – Рубин 1:2 (1:1, 0:1)
Дата проведения
22 августа, 20.00, «ВЭБ Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 37 Бакаев, 1:1 – 39 Влашич, 1:2 – 90 Макаров.
ЦСКААкинфеев, Фернандес, Васин, Дивеев, Магнуссон, Марадишвили, Обляков (Бистрович, 84), Сигурдссон (Кучаев, 70), Влашич (Тикнизян, 85), Щенников, Шкурин (Гайч, 70).
РубинДюпин, Старфельт, Меркулов, Уремович, Шатов (Хван Ин Бом, 79), Зуев (Самошников, 77), Кварацхелия, Евтич, Бакаев (Макаров, 62), Абильгор, Игнатьев (Деспотович, 62).
Предупреждения:
Влашич (9), Сигурдссон (17), Зуев (32), Уремович (51), Шатов (75), Кварацхелия (80).

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