«Рубин» вырвал победу над ЦСКА на 92-й минуте (2:1)

В 4-м туре Премьер-лиги ЦСКА проиграл «Рубину» (1:2).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Армейцы пропустили первыми на 37-й минуте, однако Никола Влашич сравнял счет уже через две минуты. На 92-й минуте полузащитник казанцев Денис Макаров дальним ударом забил победный мяч.
ЦСКА потерпел второе поражение подряд. Ранее команда Виктора Гончаренко с аналогичным счетом проиграла «Зениту» (1:2). «Рубин» выиграл первый матч в сезоне.
ЦСКА в данный момент занимает 7-е место с 6 очками, «Рубин» поднялся на 11-ю строчку с 4 баллами.
- Дата проведения
- 22 августа, 20.00, «ВЭБ Арена»
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ЦСКА –
Акинфеев, Фернандес, Васин, Дивеев, Магнуссон, Марадишвили, Обляков (Бистрович, 84), Сигурдссон (Кучаев, 70), Влашич (Тикнизян, 85), Щенников, Шкурин (Гайч, 70).
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Рубин –
Дюпин, Старфельт, Меркулов, Уремович, Шатов (Хван Ин Бом, 79), Зуев (Самошников, 77), Кварацхелия, Евтич, Бакаев (Макаров, 62), Абильгор, Игнатьев (Деспотович, 62).
- Предупреждения:
- Влашич (9), Сигурдссон (17), Зуев (32), Уремович (51), Шатов (75), Кварацхелия (80).