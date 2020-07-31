«Зенит» разнес «Тамбов» (4:1), взяв 12 очков в 4 матчах на старте РПЛ

В 4-м туре Премьер-лиги разгромил (4:1).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Свой первый гол за «Зенит» забил Дуглас Сантос. Также уже в 4-й раз в сезоне отличился Сердар Азмун, который возглавил гонку бомбардиров.

Команда Сергея Семака одержала 4-ю победу в 4 стартовых матчах нового сезона чемпионата России и возглавляет таблицу с 12 очками.

«Динамо», отстававшее от «Зенита» на 2 очка перед 4-м туром, проиграло тульскому «Арсеналу» (0:2), так что отрыв увеличился до 5 баллов. Также в 5 очках от «Зенита» находится «Ахмат», выигравший два матча подряд. «Локомотив», в активе которого тоже 7 очков, в воскресенье играет со «Спартаком».

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги