«Зенит» разнес «Тамбов» (4:1), взяв 12 очков в 4 матчах на старте РПЛ

Теги Зенит премьер-лига Россия Sports.ru Тамбов Футбол

В 4-м туре Премьер-лиги «Зенит» разгромил «Тамбов» (4:1).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Свой первый гол за «Зенит» забил Дуглас Сантос. Также уже в 4-й раз в сезоне отличился Сердар Азмун, который возглавил гонку бомбардиров.

Команда Сергея Семака одержала 4-ю победу в 4 стартовых матчах нового сезона чемпионата России и возглавляет таблицу с 12 очками.

«Динамо», отстававшее от «Зенита» на 2 очка перед 4-м туром, проиграло тульскому «Арсеналу» (0:2), так что отрыв увеличился до 5 баллов. Также в 5 очках от «Зенита» находится «Ахмат», выигравший два матча подряд. «Локомотив», в активе которого тоже 7 очков, в воскресенье играет со «Спартаком».

Зенит – Тамбов 4:1 (1:0, 3:1)
Дата проведения
22 августа, 18.00, «Газпром Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 41 Дуглас Сантос, 2:0 – 47 Малком, 3:0 – 68 Ерохин, 4:0 – 74 Азмун, 4:1 – 85 Панченко.
ЗенитКержаков, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Круговой, Малком (Ригони, 74), Барриос (Мостовой, 61), Дуглас Сантос (Оздоев, 74), Дзюба (Сутормин, 86), Азмун, Дриусси (Ерохин, 60).
ТамбовРыжиков, Каплиенко (Головня, 73), Шляков, Ойеволе, Чичерин, Карасев (Кабахидзе, 52), Килин, Чуперка (Тетрашвили, 52), Костюков, Карапетян (Балашов, 73), Обухов (Панченко, 61).
Предупреждения:
Чичерин (5), Дриусси (21), Кабахидзе (65).

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги

«Что было дальше?» – игра про легендарные моменты ЛЧ

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья