«Зенит» разнес «Тамбов» (4:1), взяв 12 очков в 4 матчах на старте РПЛ

В 4-м туре Премьер-лиги «Зенит» разгромил «Тамбов» (4:1).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Свой первый гол за «Зенит» забил Дуглас Сантос. Также уже в 4-й раз в сезоне отличился Сердар Азмун, который возглавил гонку бомбардиров.
Команда Сергея Семака одержала 4-ю победу в 4 стартовых матчах нового сезона чемпионата России и возглавляет таблицу с 12 очками.
«Динамо», отстававшее от «Зенита» на 2 очка перед 4-м туром, проиграло тульскому «Арсеналу» (0:2), так что отрыв увеличился до 5 баллов. Также в 5 очках от «Зенита» находится «Ахмат», выигравший два матча подряд. «Локомотив», в активе которого тоже 7 очков, в воскресенье играет со «Спартаком».
- Дата проведения
- 22 августа, 18.00, «Газпром Арена»
- Голы:
- 1:0 – 41 Дуглас Сантос, 2:0 – 47 Малком, 3:0 – 68 Ерохин, 4:0 – 74 Азмун, 4:1 – 85 Панченко.
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Зенит –
Кержаков, Караваев, Ракицкий, Ловрен, Круговой, Малком (Ригони, 74), Барриос (Мостовой, 61), Дуглас Сантос (Оздоев, 74), Дзюба (Сутормин, 86), Азмун, Дриусси (Ерохин, 60).
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Тамбов –
Рыжиков, Каплиенко (Головня, 73), Шляков, Ойеволе, Чичерин, Карасев (Кабахидзе, 52), Килин, Чуперка (Тетрашвили, 52), Костюков, Карапетян (Балашов, 73), Обухов (Панченко, 61).