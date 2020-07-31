«Арсенал» обыграл «Динамо» (2:0) благодаря дублю Лесового, одержав первую победу в сезоне

В 4-м туре Премьер-лиги победил (2:0) благодаря дублю Даниила Лесового.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Для тульского клуба эта победа стала первой в новом сезоне. Команда Кирилла Новикова же потерпела первое поражение.

Таблица Премьер-лиги

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