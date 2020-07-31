«Арсенал» обыграл «Динамо» (2:0) благодаря дублю Лесового, одержав первую победу в сезоне

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Sports.ru Арсенал Тула Футбол

В 4-м туре Премьер-лиги «Арсенал» победил «Динамо» (2:0) благодаря дублю Даниила Лесового.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Для тульского клуба эта победа стала первой в новом сезоне. Команда Кирилла Новикова же потерпела первое поражение.

Арсенал Тула – Динамо 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
22 августа, 17.30, «Арсенал»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 23 Лесовой, 2:0 – 74, пенальти Лесовой.
Арсенал ТулаНигматуллин (Шамов, 86), Комбаров (Громыко, 51), Бурлак, Бауэр, Сокол, Лесовой, Кангва, Ковалев (Хлусевич, 51), Кангва (Аджоев, 90), Чаушич (Костадинов, 86), Луценко.
ДинамоШунин, Скопинцев, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Каборе, Фомин (Моро, 58), Шиманьски (Карапузов, 46), Комличенко (Грулев, 75), Н`Жи (Игбоун, 46), Филипп (Терехов, 80).
Предупреждения:
Фомин (35), Чаушич (38), Бауэр (58), Громыко (63), Кангва (65), Евгеньев (79), Грулев (84).

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги

«Что было дальше?» – игра про легендарные моменты ЛЧ

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья