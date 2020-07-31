«Арсенал» обыграл «Динамо» (2:0) благодаря дублю Лесового, одержав первую победу в сезоне

В 4-м туре Премьер-лиги «Арсенал» победил «Динамо» (2:0) благодаря дублю Даниила Лесового.
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Для тульского клуба эта победа стала первой в новом сезоне. Команда Кирилла Новикова же потерпела первое поражение.
- Дата проведения
- 22 августа, 17.30, «Арсенал»
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Арсенал Тула –
Нигматуллин (Шамов, 86), Комбаров (Громыко, 51), Бурлак, Бауэр, Сокол, Лесовой, Кангва, Ковалев (Хлусевич, 51), Кангва (Аджоев, 90), Чаушич (Костадинов, 86), Луценко.
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Динамо –
Шунин, Скопинцев, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Каборе, Фомин (Моро, 58), Шиманьски (Карапузов, 46), Комличенко (Грулев, 75), Н`Жи (Игбоун, 46), Филипп (Терехов, 80).