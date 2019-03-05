Инна Гончаренко: «Соревновательный план Загитовой должен быть выстроен с прицелом на Олимпиаду. Ей нужно создать условия для работы, чтобы был шанс»

Теги сборная России женское катание Инна Гончаренко Алина Загитова Фигурное катание

Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко выразила мнение, что соревновательный график Алины Загитовой в предстоящем сезоне должен быть построен с прицелом на Олимпиаду-2022 в Пекине.

«Старты проводятся внутри страны, а, значит, все в наших руках. Административный ресурс может на данном этапе быть определяющим по отношению к Алине, и в этом нет ничего зазорного.

Это называется уважением, потому что мы очень хотим, чтобы девочки (вышедшие из юниорок) продолжали кататься. Все же так говорят. Вот, пожалуйста, чтобы так оно и было, необходимо распределение Алины по тем же этапам Кубка России, но не случайным образом.

Соревновательный план должен быть выстроен с учетом целесообразности, специфики конкуренток, индивидуальных особенностей, заслуг – а почему нет? – и, естественно, с прицелом на Олимпиаду.

Чтобы выводить спортсменку на свой пиковый уровень к Пекину и при этом не сломать ее психологически. Но, если она продолжает карьеру, то соревнования нужны определенно. Соревнования – это лучшая тренировка.

Никто не говорит, что Загитовой не нужно кататься, а сразу гарантировать ей выступление на Олимпиаде. Нет, просто ей нужно создать условия для работы с учетом ее заслуг, чтобы при ее желании соревноваться у нее был такой шанс.

Я думаю, мы все очень рады, что Алина прошла сбор в Новогорске. И еще участие такой спортсменки, как Загитова, в соревнованиях – это привлечение публики», – сказала Гончаренко.

Вы зря надеялись на возвращение Загитовой: она вне заявки на турниры 2020-го – хотя шанс Алине оставили

Было бы честнее, объяви Загитова о конце карьеры еще зимой. Сейчас она только притворяется действующей спортсменкой

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