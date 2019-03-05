Инна Гончаренко: «Соревновательный план Загитовой должен быть выстроен с прицелом на Олимпиаду. Ей нужно создать условия для работы, чтобы был шанс»

Тренер по фигурному катанию выразила мнение, что соревновательный график в предстоящем сезоне должен быть построен с прицелом на Олимпиаду-2022 в Пекине.

«Старты проводятся внутри страны, а, значит, все в наших руках. Административный ресурс может на данном этапе быть определяющим по отношению к Алине, и в этом нет ничего зазорного.

Это называется уважением, потому что мы очень хотим, чтобы девочки (вышедшие из юниорок) продолжали кататься. Все же так говорят. Вот, пожалуйста, чтобы так оно и было, необходимо распределение Алины по тем же этапам Кубка России, но не случайным образом.

Соревновательный план должен быть выстроен с учетом целесообразности, специфики конкуренток, индивидуальных особенностей, заслуг – а почему нет? – и, естественно, с прицелом на Олимпиаду.

Чтобы выводить спортсменку на свой пиковый уровень к Пекину и при этом не сломать ее психологически. Но, если она продолжает карьеру, то соревнования нужны определенно. Соревнования – это лучшая тренировка.

Никто не говорит, что Загитовой не нужно кататься, а сразу гарантировать ей выступление на Олимпиаде. Нет, просто ей нужно создать условия для работы с учетом ее заслуг, чтобы при ее желании соревноваться у нее был такой шанс.

Я думаю, мы все очень рады, что Алина прошла сбор в Новогорске. И еще участие такой спортсменки, как Загитова, в соревнованиях – это привлечение публики», – сказала Гончаренко.

Вы зря надеялись на возвращение Загитовой: она вне заявки на турниры 2020-го – хотя шанс Алине оставили

Было бы честнее, объяви Загитова о конце карьеры еще зимой. Сейчас она только притворяется действующей спортсменкой