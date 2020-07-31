Месси зол из-за утечки информации после встречи с Куманом (Clarín)

Нападающий «Барселоны» на этой неделе встретился с новым главным тренером .

После встречи каталонская радиостанция RAC1 сообщила подробности разговора. Месси, по их данным, дал понять Куману, что склоняется к уходу из каталонского клуба.

Как сообщает аргентинское издание Clarín, Месси был зол из-за утечки информации. Футболист злился не из-за сказанных слов, а потому, что информация появилась у RAC1, станции Godó Group, которая открыто выступает в пользу правящей партии «Барселоны».

Месси, таким образом, выставили перед сосьос и болельщиками так, будто он хочет покинуть клуб в самый неподходящий момент, на фоне поражения 2:8 от «Баварии» в Лиге чемпионов.