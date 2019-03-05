Вайцеховская, цитируя спортивного чиновника – о Загитовой: «Спортсмен понимает, что не будет выступать, но убеждает окружающих, что не помышляет о завершении карьеры»

Спортивный журналист Елена Вайцеховская заявила, что один из российских спортивных чиновников анонимно высказал мнение, что олимпийская чемпионка Алина Загитова завершит карьеру.
21 августа было опубликовано распределение фигуристок по этапам Кубка России, которые в этом сезоне являются отбором на чемпионат России-2021. Фамилии Загитовой в списках нет.
«Один из близких к фигурному катанию спортивных чиновников, комментируя отсутствие Загитовой в сетке Кубка России, сказал, что не слишком одобряет ситуации, когда сам спортсмен уже понимает, что не хочет и не будет выступать, но в силу разных причин продолжает убеждать окружающих в том, что не помышляет о завершении карьеры.
И добавил: мол, всем понятно, что соревноваться с нынешним поколением одиночниц Алина уже не способна, но если кто-либо рискнет сказать об этом вслух, добьется лишь очередной волны хейта в интернете. Поэтому и сам он, собственно, хотел бы сохранить анонимность», – написала Вайцеховская.
Вы зря надеялись на возвращение Загитовой: она вне заявки на турниры 2020-го – хотя шанс Алине оставили