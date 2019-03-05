Вайцеховская, цитируя спортивного чиновника – о Загитовой: «Спортсмен понимает, что не будет выступать, но убеждает окружающих, что не помышляет о завершении карьеры»

Спортивный журналист заявила, что один из российских спортивных чиновников анонимно высказал мнение, что олимпийская чемпионка завершит карьеру.

21 августа было опубликовано распределение фигуристок по этапам Кубка России, которые в этом сезоне являются отбором на чемпионат России-2021. Фамилии Загитовой в списках нет.

«Один из близких к фигурному катанию спортивных чиновников, комментируя отсутствие Загитовой в сетке Кубка России, сказал, что не слишком одобряет ситуации, когда сам спортсмен уже понимает, что не хочет и не будет выступать, но в силу разных причин продолжает убеждать окружающих в том, что не помышляет о завершении карьеры.

И добавил: мол, всем понятно, что соревноваться с нынешним поколением одиночниц Алина уже не способна, но если кто-либо рискнет сказать об этом вслух, добьется лишь очередной волны хейта в интернете. Поэтому и сам он, собственно, хотел бы сохранить анонимность», – написала Вайцеховская.

Вы зря надеялись на возвращение Загитовой: она вне заявки на турниры 2020-го – хотя шанс Алине оставили