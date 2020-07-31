«Бавария» забила 42 гола в 10 матчах сезона ЛЧ. У «Барсы» было 45 в 16 играх 20 лет назад

«Бавария» обыграла «Лион» (3:0) в полуфинале чемпионов.

Благодаря дублю хавбека Сержа Гнабри и голу форварда Роберта Левандовского немецкий клуб достиг отметки в 42 мяча в текущем розыгрыше ЛЧ. Он обогнал образца сезона-2013/14 и образца позапрошлого сезона – у них по 41 голу.

Больше этих команд забила лишь в сезоне-1999/2000. Тогда она отличилась 45 раз.

Однако «Барселона» провела тогда двенадцать матчей за два групповых раунда ЛЧ и по два матча в четвертьфинале и полуфинале турнира (итого 16 игр).

В то же время в нынешнем сезоне выходила на поле шесть раз на групповом этапе, дважды – в 1/8 финала и по разу в четвертьфинале и полуфинале (суммарно 10 игр).

Левандовски и Гнабри забили 24 гола в ЛЧ. Они побили рекорд пары Роналду-Бэйл