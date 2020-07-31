Гуренко о протестах в Беларуси: «У нас 90% несогласных. Мирных людей бьют, детей, женщин – это беспредел»

Теги Сергей Гуренко высшая лига Беларусь Динамо Минск Sports.ru Александр Лукашенко Советский спорт Политика Илья Шкурин Футбол

Бывший главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко ответил на вопросы относительно ситуации в Беларуси.

– Нападающий ЦСКА Илья Шкурин отказался выступать за сборную при президентстве Александра Лукашенко. Как вы к этому отнеслись?

– Это его право, его выбор. Он не согласен с тем, что происходит, но у нас процентов девяносто несогласных людей. Если не больше.

Когда мирных людей бьют, детей, женщин – это беспредел. Не понимаю, как такое возможно в XXI веке, когда есть интернет, другие информационные средства. Не понимаю, на что люди наверху рассчитывают.

– Для этого и отключают интернет, чтобы минимизировать доступ к информации.

– Дня три его не было. Это все правда, – сказал Гуренко.

Массовые протестные акции начались по всей Беларуси 9 августа, после выборов президента, на которых, по официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. ЦИК сообщил, что он набрал около 80% голосов. Несанкционированные акции жестко подавляются силовиками.

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