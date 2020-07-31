Гуренко о протестах в Беларуси: «У нас 90% несогласных. Мирных людей бьют, детей, женщин – это беспредел»

Бывший главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко ответил на вопросы относительно ситуации в Беларуси.
– Нападающий ЦСКА Илья Шкурин отказался выступать за сборную при президентстве Александра Лукашенко. Как вы к этому отнеслись?
– Это его право, его выбор. Он не согласен с тем, что происходит, но у нас процентов девяносто несогласных людей. Если не больше.
Когда мирных людей бьют, детей, женщин – это беспредел. Не понимаю, как такое возможно в XXI веке, когда есть интернет, другие информационные средства. Не понимаю, на что люди наверху рассчитывают.
– Для этого и отключают интернет, чтобы минимизировать доступ к информации.
– Дня три его не было. Это все правда, – сказал Гуренко.
Массовые протестные акции начались по всей Беларуси 9 августа, после выборов президента, на которых, по официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. ЦИК сообщил, что он набрал около 80% голосов. Несанкционированные акции жестко подавляются силовиками.
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