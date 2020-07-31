«Динамо» победило «Ростов» (2:0) благодаря голам Филиппа и Комличенко

В 3-м туре Премьер-лиги «Динамо» победило (2:0).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Динамо» продолжает идти без поражений: клуб набрал 7 очков, выиграв два матча чемпионата и однажды сыграв вничью.

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги