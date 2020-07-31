«Динамо» победило «Ростов» (2:0) благодаря голам Филиппа и Комличенко

В 3-м туре Премьер-лиги «Динамо» победило «Ростов» (2:0).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Динамо» продолжает идти без поражений: клуб набрал 7 очков, выиграв два матча чемпионата и однажды сыграв вничью.
- Дата проведения
- 19 августа, 19.00, «ВТБ-Арена»
- Голы:
- 1:0 – 42, пенальти Филипп, 2:0 – 45 Комличенко.
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Динамо –
Шунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Скопинцев, Филипп (Москвичев, 83), Каборе, Фомин (Моро, 69), Шиманьски (Карапузов, 64), Комличенко (Игбоун, 64), Н`Жи (Терехов, 83).
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Ростов –
Песьяков, Козлов (Байрамян, 77), Осипенко, Хаджикадунич, Чернов (Тошевски, 77), Еременко (Глебов, 67), Зайнутдинов, Ионов (Ковалев, 87), Норманн (Хасимото, 77), Мамаев, Шомуродов.