«Динамо» победило «Ростов» (2:0) благодаря голам Филиппа и Комличенко

Теги Ростов премьер-лига Россия Динамо Москва Sports.ru Футбол

В 3-м туре Премьер-лиги «Динамо» победило «Ростов» (2:0).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Динамо» продолжает идти без поражений: клуб набрал 7 очков, выиграв два матча чемпионата и однажды сыграв вничью.

Динамо – Ростов 2:0 (2:0, 0:0)
Дата проведения
19 августа, 19.00, «ВТБ-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 42, пенальти Филипп, 2:0 – 45 Комличенко.
ДинамоШунин, Паршивлюк, Евгеньев, Ордец, Скопинцев, Филипп (Москвичев, 83), Каборе, Фомин (Моро, 69), Шиманьски (Карапузов, 64), Комличенко (Игбоун, 64), Н`Жи (Терехов, 83).
РостовПесьяков, Козлов (Байрамян, 77), Осипенко, Хаджикадунич, Чернов (Тошевски, 77), Еременко (Глебов, 67), Зайнутдинов, Ионов (Ковалев, 87), Норманн (Хасимото, 77), Мамаев, Шомуродов.
Предупреждения:
Зайнутдинов (16), Н`Жи (34), Норманн (34), Шомуродов (54), Паршивлюк (60), Моро (90).

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья