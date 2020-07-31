«Спартак» должен был перебивать пенальти. Игроки «Уфы» вбежали в штрафную до удара Ларссона

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Беленов Уфа Йордан Ларссон Станислав Васильев Футбол

Форвард «Спартака» Йордан Ларссон не забил с пенальти голкиперу Александру Беленову в матче 3-го тура РПЛ с «Уфой» (1:1, второй тайм).

Однако красно-белые должны были перебивать пенальти, так как сразу несколько футболистов «Уфы» вбежали в свою штрафную еще до удара шведа с точки.

Подобное нарушение было и в матче «Спартака» во 2-м туре с «Ахматом» (2:0), но тогда Ларссон реализовал пенальти.

Сегодняшний матч обслуживает арбитр Станислав Васильев.

Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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