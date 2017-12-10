Герасименя, Арзамасова, Романовская и еще больше 200 белорусских спортсменов потребовали признать избрание Лукашенко недействительным

Белорусские спортсмены написали открытое письмо, в котором требуют отменить результаты последних выборов президента страны.

На выборах победил действующий президент .

«Руководствуясь Конституцией Республики Беларусь, законодательством, мы, являясь частью народа Республики Беларусь – источника власти, требуем:



Признать прошедшие 9 августа 2020 года выборы президента Республики Беларусь недействительными ввиду многочисленных фактов фальсификаций и давления на избирательные комиссии. Требуем провести повторные выборы президента Республики Беларусь в соответствии со всеми международными стандартами, а также отставки действующего состава ЦИК с привлечением к предусмотренной законодательством ответственности.



Освободить всех граждан, задержанных во время демонстраций и непричастных к противоправной деятельности. Освободить и реабилитировать всех политических заключенных.



Остановить противоправную деятельность сотрудников правоохранительных органов и провести проверки законности их действий, начиная с момента сбора подписей для выдвижения в кандидаты в президенты Республики Беларусь.



Выявить и наказать виновных в избиениях и зверских издевательствах над гражданами, задержанными во время мирных демонстраций. Руководители силовых структур, ответственных за насилие, должны подать в отставку.



Оказать полноценную медицинскую, психологическую, правовую и материальную помощь всем пострадавшим от неправомерных действий представителей силовых структур.



В случае появления информации о попытках давления, угроз увольнения или нарушениях прав представителей спорта, подписавшихся под этим письмом, все спортсмены будут действовать солидарно, вплоть до возможного отказа от выступления за национальную сборную страны или отказа от организации международных и национальных спортивных мероприятий.

Кроме того, данные факты незамедлительно будут направлены в МОК, международные спортивные федерации и комитеты», – говорится в письме.

Письмо подписали 204 белорусских спортсмена и тренера. В частности, чемпионка мира по плаванию , чемпионка мира в беге и чемпионка мира по фристайлу .

«Хочется просто не быть скотиной». Спортсмены Беларуси – о том, что происходит в стране и своих требованиях