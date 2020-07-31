Флик вывел «Баварию» в финал ЛЧ в своем дебютном сезоне

Теги Бавария бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Нико Ковач Ханс-Дитер Флик Футбол

«Бавария» вышла в финал Лиги чемпионов, разгромив в полуфинале «Лион» (3:0).

Главный тренер мюнхенцев Ханс-Дитер Флик вывел команду в финал ЛЧ в своем дебютном сезоне.

55-летний специалист летом 2019 года вошел в тренерский штаб «Баварии» и стал ассистентом главного тренера Нико Ковача, однако в ноябре хорват был отправлен в отставку.

Флик сначала был назначен и.о. главного тренера, затем был утвержден в должности до конца сезона, но уже в апреле контракт с ним продлили до лета 2023 года.

Ранее в этом сезоне Флик привел «Баварию» к победам в чемпионате и Кубке Германии. Финал ЛЧ станет первым в его тренерской карьере.

В финале Лиги чемпионов мюнхенская команда сыграет с «ПСЖ» 23 августа.

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