Флик вывел «Баварию» в финал ЛЧ в своем дебютном сезоне

вышла в финал Лиги чемпионов, разгромив в полуфинале (3:0).

Главный тренер мюнхенцев вывел команду в финал ЛЧ в своем дебютном сезоне.

55-летний специалист летом 2019 года вошел в тренерский штаб «Баварии» и стал ассистентом главного тренера , однако в ноябре хорват был отправлен в отставку.

Флик сначала был назначен и.о. главного тренера, затем был утвержден в должности до конца сезона, но уже в апреле контракт с ним продлили до лета 2023 года.

Ранее в этом сезоне Флик привел «Баварию» к победам в чемпионате и Кубке Германии. Финал ЛЧ станет первым в его тренерской карьере.

В финале Лиги чемпионов мюнхенская команда сыграет с «ПСЖ» 23 августа.