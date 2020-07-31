Евсеев об играх со «Спартаком»: «Все говорили про 6 очков. Где эти 6 очков? Достаточно ответов?»

Главный тренер «Уфы» высказался после ничьей со «Спартаком» (1:1) в третьем туре .

«Вопросы задают журналисты? Для них скажу одну фразу: все они и специалисты говорили про шесть очков. Где эти шесть очков? Уже шесть не получится.

Желаю всем так же продолжать все освещать. Достаточно ответов? Из уважения к корреспондентам отвечу еще», – сказал Евсеев.

Юран о «Спартаке»: «Из «Уфы» и «Химок» будет 12 очков. Газизов пришел, и ему надо доказать Федуну, что это правильное решение»

Глава «Уфы» о разговорах про 6 очков для «Спартака»: «Это заводит команду»

Евсеев о том, что «Уфа» – фарм-клуб «Спартака»: «Сыграем два матча – посмотрим»