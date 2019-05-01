Кубок чемпионов КХЛ. «Ак Барс» забросил 5 шайб СКА, «Металлург» победил «Салават»

В Казани начался Кубок чемпионов , в котором участвуют обладатели Кубка Гагарина разных лет – «Ак Барс» (2009, 2010, 2018 годы), (2011), «Металлург» (2014, 2016) и СКА (2015, 2017).

ЦСКА и московское «Динамо» в турнире не сыграют из-за участия в Кубке мэра Москвы.

Кубок чемпионов КХЛ

Казань

Металлург Мг – Салават Юлаев – 5:4 (2:0, 2:1, 1:3)

1:0 – 4 Плотников (Дронов, Прохоркин), ГБ

2:0 – 13 Потехин (Плотников)

3:0 – 26 Мартынов (Бек, Яковлев), ГБ

3:1 – 33 Кадейкин (Лисовец, Воробьев)

4:1 – 37 Карпов (Чибисов)

4:2 – 41 Маннинен (Гранлунд), ГБ

4:3 – 50 Хартикайнен (Ларсен, Сошников), ГБ

4:4 – 53 Хартикайнен (Гранлунд, Сошников), ГБ

5:4 – 59 Бек, ГБ

Ак Барс – СКА – 5:2 (1:2, 1:0, 3:0)

0:1 – 2:46 Аалтонен (Токранов, Кузьменко), ГБ

1:1 – 5:34 Галимов (Воронков, Лямкин), ГБ

1:2 – 14:08 Кузьменко (Токранов, Ожиганов)

2:2 – 24:28 Юдин (Лукоянов, Галимов)

3:2 – 49:09 Воронков (Галимов, Лямкин), ГБ

4:2 – 54:29 Бурмистров (Зарипов, Галимов), ГБ

5:2 – 59:08 Фисенко, ПВ

Вратари: Рейдеборн – Хелльберг.

«Ак Барс»:

Юдин – Лямкин, Фисенко – Бурмистров – Лукоянов;

Хенкель – Педан, Дыняк – Галимов – Петров;

Яруллин – Викстранд, Тихонов – Воронков – Зарипов;

Журавлёв, Воронин – Хованов – Галимзянов; Сафонов, Кателевский.

СКА:

Белов – Бенгтссон, Ткачев – Вей – Галимов;

Токранов – Ожиганов, Кузьменко – Аалтонен – Бурдасов;

Хафизуллин – Антипин, Тимкин – Кемппаинен – Кетов;

Дыбленко, Марченко – Морозов – Подколзин, Якимов.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.