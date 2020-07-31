Два клуба из группы «Зенита» вылетели в полуфинале ЛЧ

Во втором полуфинальном матче Лиги чемпионов «Лион» проиграл «Баварии» (0:3) и выбыл из турнира.

Вчера «РБ Лейпциг» уступил «ПСЖ» (0:3) и также вылетел.

Таким образом, два клуба, которые в первой половине сезона были соперниками «Зенита» по группе, завершили борьбу на стадии полуфиналов.

В квартете G «Лейпциг» занял 1-е место с 11 очками, «Лион» набрал 8 очков и стал 2-м.

Выступавшие в той же группе «Бенфика» и «Зенит» имели по 7 очков на своем счету по итогам 6 туров. Петербургская команда заняла 4-е место и не попала в стадию плей-офф какого-либо из еврокубковых турниров.

В матчах с «Лионом» «Зенит» набрал 4 очка (1:1 на выезде, 2:0 дома). В играх с «Лейпцигом» российская команда потерпела два поражения (1:2 в гостях, 0:2 на своем поле).