Роналд Куман: «Барса» – все еще самый большой клуб мира. Нужно вернуть престиж»

Роналд Куман в ходе презентации поделился эмоциями от назначения на пост главного тренера «Барселоны».

«Сегодня я очень счастлив и горд. «Барса» – мой дом, и у меня будет возможность тренировать эту команду. Это испытание, причем нелегкое, ведь в «Барсе» всегда максимальные требования. Но так и должно быть.

У нас достаточно качественная команда для того, чтобы требовать максимальных результатов и завоевания трофеев.

Я подписал контракт, теперь я тренер «Барселоны». Мы будем работать над тем, чтобы наша команда была сильна. Нужно внести изменения, мы хотим изменить сложившийся образ. Нужно усердно работать, чтобы вернуть престиж.

«Барса» остается самым большим клубом мира. Сейчас надо вернуть клуб на его законное место, у нас достаточно качественная команда для этого», – сказал Куман.

Роналд Куман: «Месси – лучший в мире. Надеюсь, он останется в «Барселоне»