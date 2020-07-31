«Милан» ближе всех к трансферу Миранчука. «Рома» сделает предложение (РБК)

«Милан» и ведут борьбу с «Аталантой» за трансфер полузащитника «Локомотива» .

По информации РБК, несмотря на интерес к 24-летнему хавбеку со стороны клуба из Бергамо, ближе всех к трансферу «Милан».

«Милан» подготовил новое предложение «Локомотиву» относительно Миранчука. А «Рома» контактировала с представителями игрока по вопросу трансфера и готовит свое предложение, сообщил собеседник в «Локомотиве» и источник, знакомый с ситуацией.

«Алексей не скрывает, что хочет играть в , несмотря на конкретное предложение «Локомотиву» со стороны «Аталанты».

При этом миланцы подготовили новое предложение, которое в скором времени должны обсудить клубы», – сказал источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник в подтвердил интерес к игроку со стороны «Ромы».

«Однако трансферного запроса в «Локомотив» от римлян не было. На сегодняшний день, несмотря на большое желание «Аталанты», «Милан» ближе к трансферу Миранчука.

«Рома» подготовила предложение, но в клуб не отправляла», – сказал человек из «Локо».

Миранчук четвертый год уходит из «Локо». Его хочет вся Италия, но не отпускают даже за 20 млн (а сам мечтает о «Барселоне»)