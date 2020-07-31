Лига чемпионов. 1/2 финала. «Бавария» против «Лиона». Видеотрансляция и текстовый онлайн – в 22:00

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В Лиссабоне проходит «финал восьми» Лиги чемпионов. На каждой стадии, начиная с 1/4 финала, победитель в паре определяется в одном матче.

Во втором полуфинале «Бавария» сыграет с «Лионом» на стадионе «Жозе Алваладе».

На Sports.ru можно будет посмотреть матч в прямом эфире и обсудить ход игры в нашем текстовом онлайне. Начало – в 22:00 по московскому времени.

Победитель этой пары 23 августа сыграет в финале с «ПСЖ» на «Эштадиу да Луш».

Лига чемпионов

Плей-офф

1/2 финала

Лион Франция – Бавария Германия
Дата проведения
19 августа, 22.00, «Жозе Алваладе»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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