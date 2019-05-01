Кубок Стэнли. «Тампа» играет с «Коламбусом», «Каролина» против «Бостона»

Теги результаты Филадельфия Монреаль Бостон Тампа-Бэй Каролина Кубок Стэнли Сент-Луис Коламбус Ванкувер Колорадо Аризона НХЛ Хоккей

Продолжается первый раунд розыгрыша Кубка Стэнли

Как и обычно, в нем участвуют 16 команд, а серии проходят в формате до 4 побед. 

Все матчи проходят в Торонто и Эдмонтоне при пустых трибунах.

Регулярный чемпионат НХЛ был досрочно завершен из-за коронавируса. 8 мест в первом раунде были разыграны в квалификации. 

НХЛ

Кубок Стэнли

1-й раунд

Тампа-Бэй – Коламбус 2:1 (1 период)
Дата проведения
19 августа, 19.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 5 Джонсон (Чирелли, Чернак)
2:0 – 6 Колман (Богосян)
2:1 – 11 Фолиньо (Эткинсон, Веннберг)

Счет в серии: 3-1

Бостон – Каролина
Дата проведения
19 августа, 23.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 3-1

Колорадо – Аризона
Дата проведения
20 августа, 00.30, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 3-1

Филадельфия – Монреаль
Дата проведения
20 августа, 03.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 3-1

Сент-Луис – Ванкувер
Дата проведения
20 августа, 05.30, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 2-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка Стэнли

Статистика Кубка Стэнли

Шоу «Вашингтона» – отличный повод влюбиться в хоккей. Поговорили, перестроились и спаслись с 0:2 в матче

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья