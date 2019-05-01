Кубок Стэнли. «Тампа» играет с «Коламбусом», «Каролина» против «Бостона»

Продолжается первый раунд розыгрыша Кубка Стэнли.

Как и обычно, в нем участвуют 16 команд, а серии проходят в формате до 4 побед.

Все матчи проходят в Торонто и Эдмонтоне при пустых трибунах.

Регулярный чемпионат НХЛ был досрочно завершен из-за коронавируса. 8 мест в первом раунде были разыграны в квалификации.

НХЛ

Кубок Стэнли

1-й раунд

Счет в серии: 3-1

Счет в серии: 3-1

Счет в серии: 3-1

Счет в серии: 3-1

Счет в серии: 2-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка Стэнли

Статистика Кубка Стэнли

Шоу «Вашингтона» – отличный повод влюбиться в хоккей. Поговорили, перестроились и спаслись с 0:2 в матче