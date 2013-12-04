НБА. Плей-офф. «Юта» сравняла счет в серии с «Денвером», 28 очков Дончича позволили «Далласу» обыграть «Клипперс» и другие результаты

В среду, 19 августа, прошли четыре матча первого раунда плей-офф НБА.
«Торонто» победил «Бруклин» и повел 2-0 в серии. Во второй встрече между «Денвером» и «Ютой» клубу из Солт-Лейк Сити удалось сравнять счет.
«Бостон» повторил успех первого матча против «Филадельфии». «Даллас» отыгрался за поражение в предыдущей игре с «Клипперс».
Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.
НБА
Первый раунд
Вторые матчи
- Дата проведения
- 19 августа, 20.30, «HP Field House »
- Торонто
- Ванвлит (24 + 10 передач), Лаури (21 + 9 подборов), Сиакам (19), Ануноби (6), Марк Газоль (0) – старт; Пауэлл (24), Ибака (8), Томас (2), Холлис-Джефферсон (0).
- Бруклин
- Темпл (21), Луваву-Кабарро (17), Леверт (16 + 11 передач), Харрис (14 + 15 подборов), Аллен (14 + 15 подборов + 5 потерь) – старт; Т. Джонсон (12), Чиозза (3), Куруц (2).
«Торонто» ведет в серии – 2-0
- Дата проведения
- 19 августа, 23.00, «AdventHealth Arena »
- Денвер
- Портер (28), Йокич (28 + 11 подборов + 6 передач), Мюррэй (14), Миллсэп (5), Крэйг (0) – старт; Моррис (10), Грант (8), Дозьер (5), Дэниелс (5), Бол (2), Бэйтс-Диоп (0), Кук (0), Пламли (0 + 8 подборов).
Счет в серии – 1-1
- Дата проведения
- 20 августа, 01.30, «HP Field House »
- Бостон
- Тейтум (33), Уокер (22), Браун (20), Смарт (10), Тайс (2) – старт; Кантер (10 + 9 подборов), Г. Уильямс (9), Уонамейкер (7), Лэнгфорд (6), Грин (3), Оджелей (3), Фалл (3), Р. Уильямс (0).
«Бостон» ведет в серии – 2-0
- Дата проведения
- 20 августа, 04.00, «AdventHealth Arena »
- Клипперс
- Ленард (35 + 10 подборов), Джордж (14 + 10 подборов), М-с Моррис (14 + 8 подборов), Джексон (11), Зубац (3) – старт; Уильямс (23 + 7 передач + 5 потерь), Харрелл (10), Шэмет (2), Грин (2), Макгрудер (0), Мэнн (0), Ноа (0).
- Даллас
- Дончич (28 + 8 подборов + 7 передач), Порзингис (23 + 7 подборов), Хардуэй (17), Финни-Смит (8), Клебер (4 + 10 подборов) – старт; Берк (16), Сет Карри (15), Марьянович (13 + 9 подборов), Райт (3), Кидд-Гилкрист (0).
Счет в серии – 1-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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