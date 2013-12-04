НБА. Плей-офф. «Юта» сравняла счет в серии с «Денвером», 28 очков Дончича позволили «Далласу» обыграть «Клипперс» и другие результаты

В среду, 19 августа, прошли четыре матча первого раунда плей-офф НБА.

«Торонто» победил и повел 2-0 в серии. Во второй встрече между и «Ютой» клубу из Солт-Лейк Сити удалось сравнять счет.

повторил успех первого матча против «Филадельфии». отыгрался за поражение в предыдущей игре с «Клипперс».

Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

НБА

Первый раунд

Вторые матчи

«Торонто» ведет в серии – 2-0

Счет в серии – 1-1

«Бостон» ведет в серии – 2-0

Счет в серии – 1-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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