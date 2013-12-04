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    НБА. Плей-офф. «Юта» сравняла счет в серии с «Денвером», 28 очков Дончича позволили «Далласу» обыграть «Клипперс» и другие результаты

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    В среду, 19 августа, прошли четыре матча первого раунда плей-офф НБА.

    «Торонто» победил «Бруклин» и повел 2-0 в серии. Во второй встрече между «Денвером» и «Ютой» клубу из Солт-Лейк Сити удалось сравнять счет.

    «Бостон» повторил успех первого матча против «Филадельфии». «Даллас» отыгрался за поражение в предыдущей игре с «Клипперс».

    Сезон-2019/20 НБА возобновлен в Орландо после приостановки из-за пандемии COVID-19 в марте.

    НБА

    Плей-офф

    Первый раунд

    Вторые матчи

    Торонто – Бруклин 104:99 (29:33, 21:20, 24:27, 30:19)
    Дата проведения
    19 августа, 20.30, «HP Field House »
    Онлайн матча
    Торонто
    Ванвлит (24 + 10 передач), Лаури (21 + 9 подборов), Сиакам (19), Ануноби (6), Марк Газоль (0) – старт; Пауэлл (24), Ибака (8), Томас (2), Холлис-Джефферсон (0).
    Бруклин
    Темпл (21), Луваву-Кабарро (17), Леверт (16 + 11 передач), Харрис (14 + 15 подборов), Аллен (14 + 15 подборов + 5 потерь) – старт; Т. Джонсон (12), Чиозза (3), Куруц (2).

    «Торонто» ведет в серии – 2-0

    Денвер – Юта 105:124 (25:27, 23:34, 29:43, 28:20)
    Дата проведения
    19 августа, 23.00, «AdventHealth Arena »
    Онлайн матча
    Денвер
    Портер (28), Йокич (28 + 11 подборов + 6 передач), Мюррэй (14), Миллсэп (5), Крэйг (0) – старт; Моррис (10), Грант (8), Дозьер (5), Дэниелс (5), Бол (2), Бэйтс-Диоп (0), Кук (0), Пламли (0 + 8 подборов).
    Юта
    Митчелл (30 + 8 передач), Гобер (19 + 7 подборов), Инглс (18 + 6 передач), О'Нил (9 + 7 подборов + 8 передач), Морган (5) – старт; Кларксон (26), Ньянг (7), Мудиай (5), Брэдли (3 + 7 подборов), Они (2), Уильямс-Госс (0), Такер (0), Брэнтли (0).

    Счет в серии – 1-1

    Бостон – Филадельфия 128:101 (27:33, 38:24, 33:18, 30:26)
    Дата проведения
    20 августа, 01.30, «HP Field House »
    Онлайн матча
    Бостон
    Тейтум (33), Уокер (22), Браун (20), Смарт (10), Тайс (2) – старт; Кантер (10 + 9 подборов), Г. Уильямс (9), Уонамейкер (7), Лэнгфорд (6), Грин (3), Оджелей (3), Фалл (3), Р. Уильямс (0).
    Филадельфия
    Эмбиид (34 + 10 подборов), Ричардсон (18), Милтон (14), Харрис (13 + 11 подборов), Тайбулл (2) – старт; Скотт (6), Нето (5), Хорфорд (4), Коркмаз (3), Беркс (2), О’Куинн (0), Пелл (0).

    «Бостон» ведет в серии – 2-0

    Клипперс – Даллас 114:127 (25:29, 31:32, 29:37, 29:29)
    Дата проведения
    20 августа, 04.00, «AdventHealth Arena »
    Онлайн матча
    Клипперс
    Ленард (35 + 10 подборов), Джордж (14 + 10 подборов), М-с Моррис (14 + 8 подборов), Джексон (11), Зубац (3) – старт; Уильямс (23 + 7 передач + 5 потерь), Харрелл (10), Шэмет (2), Грин (2), Макгрудер (0), Мэнн (0), Ноа (0).
    Даллас
    Дончич (28 + 8 подборов + 7 передач), Порзингис (23 + 7 подборов), Хардуэй (17), Финни-Смит (8), Клебер (4 + 10 подборов) – старт; Берк (16), Сет Карри (15), Марьянович (13 + 9 подборов), Райт (3), Кидд-Гилкрист (0).

    Счет в серии – 1-1

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    В НБА сейчас много претендентов на титул. Но никто не готов к плей-офф лучше Кавая и «Клипперс»

    Первый день плей-офф – 🔥. Лютый «Торонто», у Митчелла 57 очков (третий результат за всю историю НБА!), Дончич побил еще один рекорд

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