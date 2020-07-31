Гол Смолова на 87-й принес «Локо» ничью с «Уралом» – 1:1. Москвичи впервые пропустили и потеряли очки в сезоне РПЛ

В 3-м туре Премьер-лиги «Урал» и «Локомотив» сыграли вничью (1:1).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Локомотив» впервые пропустил и впервые потерял очки в текущем чемпионате, но избежал поражения благодаря голу нападающего Федора Смолова на 87-й минуте.
- Дата проведения
- 19 августа, 16.00, «Екатеринбург-Арена»
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Урал –
Помазун, Рыков, Кулаков, Герасимов, Калинин, Егорычев, Аугустыняк, Бикфалви, Мишкич (Бавин, 77), Подберезкин (Ефремов, 65), Панюков (Караев, 80).
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Локомотив –
Гильерме, Серкейра, Живоглядов, Чорлука, Рыбус, Рыбчинский (Миранчук, 65), Миранчук, Баринов (Лисакович, 87), Крыховяк, Жемалетдинов (Эдер, 76), Смолов.