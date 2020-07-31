Гол Смолова на 87-й принес «Локо» ничью с «Уралом» – 1:1. Москвичи впервые пропустили и потеряли очки в сезоне РПЛ

В 3-м туре Премьер-лиги «Урал» и сыграли вничью (1:1).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Локомотив» впервые пропустил и впервые потерял очки в текущем чемпионате, но избежал поражения благодаря голу нападающего Федора Смолова на 87-й минуте.

Таблица Премьер-лиги

Статистика Премьер-лиги