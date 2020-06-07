Главный тренер сборной Нидерландов Роналд Куман возглавил «Барселону».

57-летний специалист подписал контракт с каталонским клубом до лета 2022 года.

Презентация Кумана в новой должности состоится сегодня в 19:00 по московскому времени.

Куман покинул пост главного тренера сборной Нидерландов, которую возглавил в 2018 году. С национальной командой он добрался до финала Лиги наций-2019, где «оранье» проиграли Португалии (0:1).

В качестве игрока Куман защищал цвета «Барселоны» с 1989 по 1995 год. Он четыре раза выиграл с клубом чемпионат Испании, трижды – Суперкубок страны, по разу брал Кубок Испании, Кубок европейских чемпионов (предшественник Лиги чемпионов) и Суперкубок УЕФА.

Куман уже работал в «Барселоне» в роли помощника тренера, прежде чем в 2000 году приступил к самостоятельной тренерской карьере в «Витессе».

Он также тренировал «Аякс», «Бенфику», ПСВ, «Валенсию», АЗ, «Фейеноорд», «Саутгемптон» и «Эвертон». В качестве тренера он трижды выигрывал Эредивизи, побеждал в Кубке и Суперкубке Нидерландов, Суперкубке Португалии и Кубке Испании.

Все, «Барса» уволила Сетьена (кто бы сомневался). Дальше – Куман