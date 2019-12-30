Вратарь ЦСКА Тороп о диете Овчинникова: «Он посоветовал пить газированную воду. Для обогащения крови кислородом»

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп в интервью Sports.ru рассказал о работе с тренером .

– Сергей Иванович – человек, которому я доверяю, без которого меня бы не было в основе ЦСКА. Мы уже полгода [до сборов] были знакомы. Не думаю, что он еще с кем-то общался, как со мной – и это знак внимания, неравнодушия, а не разнос. Хороший знак.

Благодаря Овчинникову, наверное, стал шутить острее, позволять себе больше.

– Первую шутку от Овчинникова помнишь?

– У меня очень большой размер ноги, 46-47. Пошли шутки про ласты, уже знаменитые: «Ты кротов убивать такие надел?»

– Пройдемся по цитатам. «Двушка в Химках с дедушкой» – ты и правда там живешь?

– У меня с братом двухкомнатная квартира в Химках, где я всегда жил. Дедушка в раннем моем детстве частенько приезжал.

– «Слава, это твои деньги, твои машины!» Водить умеешь что-то, кроме гольфкара?

– Только раз пробовал, на парковке – чтобы понять, каково это вообще. Надо права получить, но не в 16 же лет.

– «Твои одноклассники смотрят!» Смотрят?

– Я-то думал, не смотрят. Но брат же меня всем включает! Он рассказывал: шел последний урок английского, он как-то вдвоем остался с учительницей (мы хорошо с ней общаемся) – ребята разошлись, может, пара человек остались. Костя говорит: «Сейчас будет прямая трансляция, как Слава будет тренироваться». Смотрят – и как раз до момента про одноклассников.

– Насколько слышал, Овчинников подсадил на свою легендарную диету Акинфеева. Ты тоже ешь раз в день?

– Пробовал есть один раз в день. Пока сложно, но придерживаюсь немного. Допустим, не завтракаю точно – ну, кофе или чай выпить и перекусить спортивным батончиком.

Стал замечать дискомфорт на тренировке, если плотно позавтракаю. Иногда позволяю себе [только] пообедать или поужинать. А вместо обеда – фрукты.

Еще Овчинников посоветовал пить газированную воду. Для обогащения крови кислородом. Это намного полезнее обычной, – сказал 16-летний Тороп.

«Давай, Слава! А то и дальше будешь в двушке в Химках жить. С дедушкой». Уроки жизни от Овчинникова прямо на тренировке

ЦСКА растит нового Акинфеева, мы с ним поговорили. Что чувствуешь в 15 лет в запасе на дерби и как терпеть стеб Овчинникова

Овчинников ест один раз в день и что угодно, пьет много пепси, не завтракает. Диетологи отвечают, нормально ли это