Четырехкратный чемпион «Тур де Франс» Фрум и победитель 2018 года Томас не выступят в многодневке этого года

Теги Тур де Франс Джиро д'Италия велошоссе Вуэльта Критериум Дофине Ineos (Sky) Дэйв Брэйлсфорд Кристофер Фрум Герейнт Томас Велоспорт

Четырехкратный победитель «Тур де Франс», британский гонщик Ineos Кристофер Фрум не примет участия в гонке в 2020 году.

Сегодня Team Ineos объявила состав на «Тур де Франс». Фрум, а также победитель «Тур де Франс» 2018 года Герейнт Томас туда не попали.

«Герейнт Томас будет нацелен на Джиро д’Италия и воспользуется возможностью завоевать еще один титул Гранд-тура, чтобы стать первым валлийским велогонщиком, выигравшим его.

В свою очередь, Кристофер Фрум нацелится на Вуэльту. Крис – легенда нашего спорта, настоящий чемпион, который продемонстрировал невероятную выдержку и решимость, чтобы вернуться после аварии в прошлом году.

Мы хотим поддержать его в борьбе за еще один титул Гранд-тура, и Вуэльта дает ему немного больше времени, чтобы продолжить прогрессировать на высшем уровне», – заявил генеральный менеджер Ineos Дэйв Брэйлсфорд.

12 июня 2019 года Фрум получил серьезные травмы на тренировке перед 4-м этапом многодневки «Критериум Дофине». Ему были диагностированы переломы грудины, шейного позвонка, правого бедра, локтя и нескольких ребер, также гонщик потерял много крови.

Фрум восстановился после аварии и вернулся к профессиональному спорту. На «Критериум Дофине» 2020 года он занял 71-е место в общем зачете.

«Тур де Франс» пройдет с 29 августа по 20 сентября.

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