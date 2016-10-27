Четырехкратный чемпион «Тур де Франс» Фрум и победитель 2018 года Томас не выступят в многодневке этого года

Четырехкратный победитель «Тур де , британский гонщик Ineos Кристофер Фрум не примет участия в гонке в 2020 году.

Сегодня Team Ineos объявила состав на «Тур де Франс». Фрум, а также победитель «Тур де Франс» 2018 года Герейнт Томас туда не попали.

будет нацелен на д’Италия и воспользуется возможностью завоевать еще один титул Гранд-тура, чтобы стать первым валлийским велогонщиком, выигравшим его.

В свою очередь, Кристофер Фрум нацелится на Вуэльту. Крис – легенда нашего спорта, настоящий чемпион, который продемонстрировал невероятную выдержку и решимость, чтобы вернуться после аварии в прошлом году.

Мы хотим поддержать его в борьбе за еще один титул Гранд-тура, и дает ему немного больше времени, чтобы продолжить прогрессировать на высшем уровне», – заявил генеральный менеджер Ineos Дэйв Брэйлсфорд.

12 июня 2019 года Фрум получил серьезные травмы на тренировке перед 4-м этапом многодневки «Критериум Дофине». Ему были диагностированы переломы грудины, шейного позвонка, правого бедра, локтя и нескольких ребер, также гонщик потерял много крови.

Фрум восстановился после аварии и вернулся к профессиональному спорту. На 2020 года он занял 71-е место в общем зачете.

«Тур де Франс» пройдет с 29 августа по 20 сентября.