«Спартак» не уступает 4 матча подряд. Это самая длинная серия при Тедеско

«Спартак» сыграл вничью с «Уфой» (1:1) в матче 3-го тура РПЛ.

Таким образом, московский клуб продлил серию без поражений до четырех встреч подряд. В нынешнем сезоне он сыграл вничью с «Сочи» (2:2) и обыграл «Ахмат» (2:0), а в последнем матче прошлого – победил «Рубин» (2:1).

Это самая длинная серия без поражений за время работы с клубом главного тренера – с октября 2019 года.

Примечательно, что 34-летний Тедеско пропустил два последних матча команды из-за ангины. Его обязанности исполнял .

В следующем туре «Спартаку» предстоит встреча с «Локомотивом» дома.

«Спартак» выиграл 1 из 3 матчей на старте сезона в РПЛ