Демба Ба: «Движение BLM сильнее с участием нечерных. Когда же остальной мир поддержит мусульман?»

Бывший нападающий «Челси» высказался о борьбе с расизмом и призвал бороться за права не только чернокожих, но и мусульман.

«Движение Black Lives Matter становится сильнее, когда в нем участвуют нечернокожие. Когда же мы увидим, как остальной мир встанет на защиту мусульман?

Я должен попытаться сделать что-то, чтобы футболисты могли собраться вместе и поговорить об этом.

Знаю, что есть футболисты, которые хотят бороться за справедливость – будь то мусульмане, буддисты, христиане, люди любой веры.

У спортсменов есть сила, о которой мы даже не подозреваем. Если мы собираемся и говорим, все начинает меняться, если мы выражаем протест, люди встают вместе с нами», – сказал Ба.

35-летний футболист из Сенегала призвал футбольную общественность осудить притеснение уйгуров в Китае.

Важное интервью Озила: раскритиковал «Арсенал» за отказ от поддержки уйгуров (на примере BLM) и считает, что правильно не пошел на урезание зарплаты

Озил осудил притеснения уйгуров в Китае. «Арсенал» отстранился – кажется, из-за бизнес-интересов