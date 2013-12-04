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    Леброн Джеймс присоединится к команде кандидата в президенты США Джо Байдена

    Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Политика Дональд Трамп Баскетбол

    Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс заявил, что в ближайшее время официально присоединится к команде кандидата в президенты США Джо Байдена. 

    Выборы президента Соединенных Штатов запланированы на 3 ноября.

    «Мы живем в то время, когда нам нужны перемены. Для перемен главное – лидерство, а лидерство начинается сверху», – прокомментировал свое решение Джеймс.

    Леброн критически оценивает деятельность действующего президента США Дональда Трампа.

    «Игроки НБА – мерзкие и тупые». Дональд Трамп чувствует, что уже проиграл выборы, и бомбит по заметным мишеням, но получается крайне нелепо

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