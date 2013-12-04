Леброн Джеймс присоединится к команде кандидата в президенты США Джо Байдена

Лидер заявил, что в ближайшее время официально присоединится к команде кандидата в президенты США Джо Байдена.

Выборы президента Соединенных Штатов запланированы на 3 ноября.

«Мы живем в то время, когда нам нужны перемены. Для перемен главное – лидерство, а лидерство начинается сверху», – прокомментировал свое решение Джеймс.

Леброн критически оценивает деятельность действующего президента США Дональда Трампа.

«Игроки НБА – мерзкие и тупые». Дональд Трамп чувствует, что уже проиграл выборы, и бомбит по заметным мишеням, но получается крайне нелепо