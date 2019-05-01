Кучеров стал лучшим бомбардиром «Тампы» в плей-офф. Он обошел Сен-Луи

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал три голевые передачи в пятом матче серии Кубка Стэнли против «Коламбуса» (5:4 ОТ, 4-1 в серии).
Это позволило Кучерову достичь отметки в 70 очков в играх плей-офф.
Таким образом, россиянин стал лучшим бомбардиром «Лайтнинг», превзойдя результат Мартена Сен-Луи, у которого было 68 баллов в играх Кубка Стэнли.
Нынешний плей-офф шестой в карьере Кучерова в составе «Тампы». Первый был в сезоне-2013/14.
«Тампа» отыгралась с 2:4 и победила «Коламбус», завершив серию 4-1