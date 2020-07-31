У Левандовского 15 голов в сезоне ЛЧ. До рекорда Роналду 2 мяча

Форвард «Баварии» забил «Лиону» (3:0) в полуфинале чемпионов.

Это пятнадцатый гол поляка в нынешнем розыгрыше ЛЧ. Он забивал во всех 9 матчах турнира, в которых выходил на поле.

Лишь форварду во время игры за удавалось забить больше. Он забил 17 голов в сезоне-2013/14, 16 – в сезоне-2015/16, а в сезоне-2017/18 он добивался такого же результата, как и Левандовски, – 15 мячей.

Подробнее со статистикой нападающего «Баварии» можно ознакомиться здесь.

Клубы из Германии и Франции встретятся в финале ЛЧ впервые с 1976 года