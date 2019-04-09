Губерниев о ведении митингов за Путина: «Я делал свою работу. Меня позвали, я пришел, даже денег за это не получил»

Спортивный телекомментатор рассказал об отношении к президенту России Владимиру Путину.

– Вы рекомендуете мне голосовать за Путина.

– Рекомендовал раньше. Когда будут выборы, мы посмотрим. Что мы сейчас об этом говорим? Я сейчас отнекиваюсь, потому что вопрос не на повестке. Вы спрашиваете про Путина и власть. Я комментировал спорт, вел мероприятия – я что, в политику совался?

– Ой, Дим, не начинайте. Вы ездили в Сирию, выступали за поправки, сто раз были доверенным лицом, вели концерты. А сейчас вы говорите: я просто комментатор.

– Ир, никто не соскакивает: я не я и лошадь не моя. Я просто вам рассказываю, что я делал свою работу. Мне говорят: слушай, есть такое предложение, давай? Я, делая работу, говорю: давай. Есть возможность приносить людям пользу.

– Когда вы выступаете за Путина – вы делаете свою работу или это ваше личное желание?

– Я считаю, что это неразрывно связано с моей работой – на канале, который создавался решением президента.

– Вам не кажется, что если бы вы так говорили, но каждый раз не выступали на митингах…

– Почему каждый? Я выступил несколько раз, делал свою работу, я был ведущим. Меня позвали, я пришел, даже денег за это не получил.

– Вы же могли отказаться?

– Наверное, мог. Но посчитал, что это честь – работать с президентом. У меня нет противоречий, потому что это моя работа, мне было интересно. Я не кричал: за Путина – это делали другие люди.

Ты выходишь перед публикой, которая пришла не к тебе. Неважно, как она пришла – кто-то по своей воле, кого-то, может, на работе попросили. На Манежной было до 140 тысяч, в «Лужниках» 100 тысяч с партером. И ты выходишь и думаешь: вот она, энергия, попробовать подержать аудиторию. Даже когда погода холодная. Хедлайнер-то еще придет, а я просто ведущий.

Это не агитация за Путина, речь вообще не об этом. И ни о каких компромиссах, а о возможности доносить свою позицию до людей. Обращать внимание на развитие спорта и в то же время на косяки. Коль скоро ты доверенное лицо, отношение будет чуть другим – и возможностей влиять на ситуацию больше.

Почему я должен говорить: я в чем-то виноват? Я не очень понимаю. Часовню тоже я развалил, – сказал Губерниев в интервью Ирине Шихман.

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