«Я не вижу конкурентов для «Зенита» в России сейчас». Александр Кержаков о матче с ЦСКА

Бывший нападающий «Зенита» поделился мнением о предстоящем матче петербуржцев с ЦСКА в 3-м туре .

«Для меня, конечно, фаворит «Зенит». Очень уверенно играли первые два тура, пусть даже набрали шесть очков, как армейцы, но по игре выглядел уверенней «Зенит».

«Зенит» – чемпион, обладатель Кубка, Суперкубка. Еще и дома играют. Думаю, явный фаворит в этом матче «Зенит».

«Зенит», думаю, будет играть с позиции силы. Играют дома – трибуны их погонят вперед. Но при этом они не играют в бесшабашный футбол, наоборот, у них все очень обдуманно.

У армейцев неплохо действует середина поля. Не знаю, будет играть Влашич или нет, – он точно добавит сил ЦСКА. У красно-синих не очень уверенно выглядит линия обороны.

Что делать ? Сейчас я не вижу особых конкурентов для в России вообще. Но армейцы за счет движения и концентрации могут конкурировать. Но это общие слова, которые применимы и к «Зениту» тоже.

Сейчас «Зенит» тактически не видоизменяет свою игру. Но у нас в Премьер-лиге никто ничего не может противопоставить этому футболу. Он практичен и приносит результат», – сказал Кержаков.

Sports.ru будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 20:00 по московскому времени.