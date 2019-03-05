Загитова рекомендована к зачислению на факультет журналистики РАНХиГС. Она на 181-м месте из 195 поступающих («Весь спорт»)

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рекомендована к зачислению на факультет журналистики Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

Фигуристка поступала на программу бакалавриата «Продюсирование и культурная политика» по направлению «Журналистика» на места по договорам об оказании платных образовательных услуг.

Бюджетных мест на этом направлении нет, стоимость обучения составляет 320 тысяч рублей в год.

Загитова набрала 51 балл за ЕГЭ по русскому языку и 44 балла – за ЕГЭ по обществознанию. По результатам ЕГЭ она оказалась на 194-м месте из 195 подавших заявления, однако после творческого конкурса поднялась на 181-е место.

Творческий конкурс проходил в формате теста по истории, литературе и основам журналистики.

Как сообщает «Весь спорт» со ссылкой на представителя РАНХиГС, Загитова смогла с таким результатом попасть на одно из 95 вакантных мест, так как число мест на отделении увеличили до 120, при этом часть абитуриентов перевелась на другие программы, а часть – не подтвердила оплату за обучение.

Приказ о зачислении Загитовой будет выпущен 29 августа.

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