Слуцкий про судью Иванова: «Ты и так убил команду. Зачем делать из нас идиотов и говорить, что пенальти не было?»

Главный тренер эмоционально высказался по следам матча 1-го тура РПЛ против (0:2).

– Что вы там такого наговорили Иванову, что он вас удалил?

– Когда тебе на черное говорят белое в категоричной форме, естественно, ты не очень с этим согласен и говоришь какие-то достаточно резкие слова. Я признаю, что их произнес, потому что из тебя начинают делать идиота и оправдываться.

Я сейчас здесь пристрелю пять человек и начну оправдываться, говорить: ребят, да это вообще не я, это они в меня стреляли, а я хотел увернуться и так далее. Наверное, эти люди скажут: ты вообще нормальный? Примерно так же сказал и я.

Я был готов к тому, что если он признает ошибку, то никаких вопросов нет. Но когда он стал говорить, что не было пенальти… Ты и так убил команду, ты лишил нас в первой игре возможных очков, всего остального. А зачем дальше делать из нас идиотов, говорить, что не было пенальти, я все посмотрел?

Конечно, если ты видишь белую табличку, а он говорит [что она] черная, то нужно прийти к какому-то консенсусу. Что еще говорить? – сказал Слуцкий на послематчевой пресс-конференции.

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