Экс-судья Федотов: «Гол Дзюбы «Ротору» забит не по правилам. Видимо, на ВАР сидят «Смешарики» – Лосяш и Бараш»

Бывший судья заявил, что гол форварда «Зенита» (2:0) был забит с нарушением правил.

«В момент атаки «Зенита» сначала шла подача на Дзюбу. Он находился в офсайде, но вступил в единоборство с 28-м номером. Гол Дзюбы «Ротору» забит не по правилам, его следовало отменить, такое нельзя засчитывать!

На повторе прекрасно видно положение вне игры – у Дзюбы торчит колено и плечо, так что мяч «Зенита» засчитывать было нельзя. Почему не вмешался ВАР? Там, видимо, «Смешарики» сидят: Лосяш – Турбин, и Бараш – Сафьян», – оценил эпизод Федотов.

Главным арбитром встречи был .

Возможно, первый гол «Зенита» нужно было отменить: во время подачи Дугласа Сантоса Дзюба был в офсайде