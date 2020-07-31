«Спартак» назначил нового спортдиректора. Он уже заблокировал трансфер Гуги

В руководстве «Спартака» произошли кадровые изменения.

Как пишет «Чемпионат», в команду пришел Нариман Акавов, который стал одним из двух новых спортивных директоров «Спартака». Однако Sport24 утверждает, что Акавов занял пост главы селекционного отдела в клубе.

Сообщается, Акавов уже приступил к работе и заблокировал сделку по переходу защитника Гуги, об интересе к которому со стороны сообщалось ранее.

Акавов не имеет опыта работы в футбольных клубах, однако сотрудничал с «Рубином» и «Краснодаром». Специалист свободно говорит на английском и испанском языках, а также понимает турецкий. Он является создателем и гендиректором компании «Топскаут» – аналитического скаутингового агентства, сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Вячеслав Короткин.

Кроме того, Леонид Травкин назначен исполнительным директором красно-белых, а бывший гендиректор телеканала «MTV Россия» Леонид Юргелас – коммерческим директором.

Ранее коммерческим директором клуба был Алексей Власов, он покинул «Спартак» 27 июля. Исполнительным директором являлся Максим Власов. Сообщалось, что он уйдет со своей должности в течение августа.

Должность директора по маркетингу занял Владислав Савинков.