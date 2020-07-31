Слуцкого удалили в перерыве матча «Рубин» – «Локомотив»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий был удален в перерыве матча против «Локомотива» (0:2, перерыв).
В первом тайме форвард «Рубина» Иван Игнатьев выходил один на один, но столкнулся с вышедшим из ворот вратарем железнодорожников Гильерме.
Главный арбитр Сергей Иванов не стал назначать 11-метровый удар. В ответной атаке «Локомотив» забил второй мяч.
Слуцкий эмоционально поговорил с рефери после свистка на перерыв. К началу второго тайма тренер вернулся на свою позицию на скамейке запасных, но Иванов попросил его уйти.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Рубин» – «Локомотив».
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