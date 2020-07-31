«Требуем пожизненно отстранить Казарцева, Еськова и Калошина. Происходящее – позор». Ветераны «Спартака» обратились к Федуну и Дюкову

Клуб ветеранов «Спартака» написал письмо на имя владельца команды и главы РФС Александра Дюкова из-за скандального матча красно-белых с «Сочи» (2:2).

«Уважаемые Александр Валерьевич и Леонид Арнольдович! Ветераны футбольного клуба «Спартак-Москва» крайне озабочены и встревожены ситуацией, которая сложилась вокруг нашей родной команды.

Мы искренне верили, что судейские ошибки (а точнее, произвол) остались в прошлом сезоне. Однако случившееся в матче «Спартак» – «Сочи» убило принцип состязательности, присущий футболу. Абсолютно бездарная работа Василия Казарцева, который потерял право называться арбитром, и его коллеги на ВАР Алексея Еськова дискредитировала наш футбол и РФС.

Александр Валерьевич, требуем принять жесткие, но справедливые решения по пожизненному отстранению от работы Василия Казарцева, Алексея Еськова и Леонида Калошина, ответственного за внедрение ВАР, который не помогает улучшать качество судейства, а убивает игру.

Мы не можем назвать происходящее иначе как позором. Это плевок в сторону не только спартаковских болельщиков, но и всех любителей футбола в нашей стране.

Хотим обратиться и к руководителю нашего клуба – Леониду Арнольдовичу Федуну. Мы понимаем, что вы всей душой переживаете за «Спартак». Однако просим вас быть сдержаннее и перевести диалог с РФС в конструктивное русло.

Вы один из нас. У вас есть авторитет, который может помочь нам вместе пережить это испытание», – говорится в письме.

Письмо подписали такие ветераны «Спартака», как экс-тренер клуба , Владимир Букиевский, , , Александр Кокорев, Василий Кульков, Владимир Петров, Александр Пискарев, Борис Поздняков, , Виктор Самохин, Евгений Сидоров, Владимир Сочнов, Сергей Шавло и Сергей Швецов.

Пенальти «Спартаку» разобрали сами Казарцев и Еськов: ошибка есть, но не явная, а ВАР подтвердил решение только из-за контакта ног (по протоколу – правильно)

Нам показали переговоры с ВАР на «Спартак» – «Сочи», как мы и просили. Здесь можно послушать и прочитать расшифровку

«Нужно писать петицию в Кремль. Когда 20-30 млн фанатов скажут, что-то изменится». Ловчев о судействе «Спартака»