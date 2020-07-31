«Требуем пожизненно отстранить Казарцева, Еськова и Калошина. Происходящее – позор». Ветераны «Спартака» обратились к Федуну и Дюкову

Теги Спартак Сергей Шавло Леонид Федун Сергей Родионов премьер-лига Россия Ринат Дасаев РФС судьи Олег Романцев Юрий Гаврилов Василий Кульков Александр Дюков Алексей Еськов Василий Казарцев Леонид Калошин Сочи Футбол

Клуб ветеранов «Спартака» написал письмо на имя владельца команды Леонида Федуна и главы РФС Александра Дюкова из-за скандального матча красно-белых с «Сочи» (2:2).

«Уважаемые Александр Валерьевич и Леонид Арнольдович! Ветераны футбольного клуба «Спартак-Москва» крайне озабочены и встревожены ситуацией, которая сложилась вокруг нашей родной команды.

Мы искренне верили, что судейские ошибки (а точнее, произвол) остались в прошлом сезоне. Однако случившееся в матче «Спартак» – «Сочи» убило принцип состязательности, присущий футболу. Абсолютно бездарная работа Василия Казарцева, который потерял право называться арбитром, и его коллеги на ВАР Алексея Еськова дискредитировала наш футбол и РФС.

Александр Валерьевич, требуем принять жесткие, но справедливые решения по пожизненному отстранению от работы Василия Казарцева, Алексея Еськова и Леонида Калошина, ответственного за внедрение ВАР, который не помогает улучшать качество судейства, а убивает игру.

Мы не можем назвать происходящее иначе как позором. Это плевок в сторону не только спартаковских болельщиков, но и всех любителей футбола в нашей стране.

Хотим обратиться и к руководителю нашего клуба – Леониду Арнольдовичу Федуну. Мы понимаем, что вы всей душой переживаете за «Спартак». Однако просим вас быть сдержаннее и перевести диалог с РФС в конструктивное русло.

Вы один из нас. У вас есть авторитет, который может помочь нам вместе пережить это испытание», – говорится в письме.

Письмо подписали такие ветераны «Спартака», как экс-тренер клуба Олег Романцев, Владимир Букиевский, Юрий Гаврилов, Ринат Дасаев, Александр Кокорев, Василий Кульков, Владимир Петров, Александр Пискарев, Борис Поздняков, Сергей Родионов, Виктор Самохин, Евгений Сидоров, Владимир Сочнов, Сергей Шавло и Сергей Швецов.

Пенальти «Спартаку» разобрали сами Казарцев и Еськов: ошибка есть, но не явная, а ВАР подтвердил решение только из-за контакта ног (по протоколу – правильно)

Нам показали переговоры с ВАР на «Спартак» – «Сочи», как мы и просили. Здесь можно послушать и прочитать расшифровку

«Нужно писать петицию в Кремль. Когда 20-30 млн фанатов скажут, что-то изменится». Ловчев о судействе «Спартака»

Собери сборную Лиги чемпионов и выиграй 100 000 рублей

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья