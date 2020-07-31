«Осознаю, что не было причин размахивать руками». Широков извинился перед судьей, которого избил во время любительского матча

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков принес извинения судье Никите Данченкову, которого избил во время конфликта по ходу матча любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего Обычного» на Московском Кубке Селебрити.

«По итогам вчерашнего матча и инцидента в нем хотел бы выразить искренние извинения Никите за столь неподобающий поступок, совершенный мной.

Я прекрасно осознаю, что неназначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивания руками.

Надеюсь, Никита как можно скорее вернется в строй. Также хочу извиниться перед организаторами турнира, своими партнерами по команде «Матч ТВ» и зрителями», – написал Широков в инстаграме, приложив фото арбитра.

Широков избил судью на любительском турнире: пообещал, что вдарит за красную карточку – и вдарил