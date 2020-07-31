«Осознаю, что не было причин размахивать руками». Широков извинился перед судьей, которого избил во время любительского матча

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Бывший полузащитник сборной России Роман Широков принес извинения судье Никите Данченкову, которого избил во время конфликта по ходу матча любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего Обычного» на Московском Кубке Селебрити.

«По итогам вчерашнего матча и инцидента в нем хотел бы выразить искренние извинения Никите за столь неподобающий поступок, совершенный мной.

Я прекрасно осознаю, что неназначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивания руками.

Надеюсь, Никита как можно скорее вернется в строй. Также хочу извиниться перед организаторами турнира, своими партнерами по команде «Матч ТВ» и зрителями», – написал Широков в инстаграме, приложив фото арбитра. 

 
 
 
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По итогам вчерашнего матча и инцидента в нем хотел бы выразить искренние извинения @dante_71_ Никите за столь неподобающий поступок совершенный мной, я прекрасно осознаю, что не назначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивание руками, надеюсь Никита как можно скорее вернётся в строй. Также хочу извиниться перед организаторами турнира @amkal_official_, своими партнерами по команде Матч ТВ и зрителями

Публикация от Роман Широков (@shirokovrn)

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