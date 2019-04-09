Минспорт рекомендовал регионам не привлекать к работе в спорте людей, дисквалифицированных за допинг

Министерство спорта России рекомендовало руководителям регионов рассмотреть вопрос профессионального статуса лиц, работающих в сфере физической культуры и спорта, которые причастны к фактам нарушения антидопинговых правил

«Одним из приоритетных направлений деятельности спорта Российской Федерации является предотвращение употребления допинга в спорте и формирование культуры нулевой терпимости к допингу.

Минспорт России отмечает, что выявляются случаи, когда дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил спортсмены, тренеры и официальные лица продолжают работать на ответственных должностях в сфере физической культуры и спорта.

Министерство спорта считает такое положение дел недопустимым и противоречащим антидопинговой политике в сфере спорта», – говорится в сообщении пресс-службы организации.