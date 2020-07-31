Борис Ротенберг: «В прошлом сезоне не стал бегать и кричать, что сниму команду. Надо играть так, чтобы не было вопросов»

Владелец высказался о матче со «Спартаком».

– Борис Романович, два назначенных пенальти обсуждает без преувеличения вся страна. Ваше мнение по этим моментам?

– Первый пенальти – это чистая блокировка, там даже нет никакого разговора. Там [Кирилл] Заика тянулся, коснулся носком мяча. А второй пенальти можно смотреть со всех сторон, но на самом деле игрок травмировал связки, там жестко была поставлена нога, было видно, что [Самюэль] Жиго ее оставлял. Это было на усмотрение судей. То, что [Анатолий] Немченко травмировался, означает, что там не простое падение было.

Если вспоминать историю, то в прошлом сезоне мы в первом туре тоже играли со «Спартаком», и там нам не поставили стопроцентный пенальти, плюс Жиго забивал, облокотившись на плечи соперника. Я своей команде сказал тогда: «Мне неважно судейство, неважно, что там идет. Вы должны играть так, чтобы вопросов не было, забиваете гол – вопросов не будет. Не надо пенять на судейство, надо выходить и выигрывать так, чтобы не было вопросов ни у кого. Если не получается, значит, вы слабые, значит, вы не смогли забить так, чтобы не было вопросов».

А искать что-то в судействе… Я же сам из спорта, в единоборствах это было сплошь и рядом. Это футбол, ну чего судейство, взять и ни за что загнобить парня?

– То есть вся эта шумиха вокруг судейства вам непонятна?

– Наши комментаторы, журналисты должны быть непредвзяты. Зачем людей поливать грязью? Любой человек может ошибиться. Есть футбол, есть спорт. Я своей команде сказал те слова, а не начал бегать и кричать, что я сниму свою команду. Надо начать играть и забивать так, чтобы не было вопросов.



– Вы как-то прошедшую игру с Леонидом Арнольдовичем Федуном обсуждали?

– Да у нас нет такого близкого контакта. Я уважаю этого человека, он очень многое вкладывает в футбол, старается, очень многое делает для футбола, мне это импонирует. Эмоции есть эмоции, но надо развивать российский футбол. Конечно, судейство должно быть непредвзятым, а спорт оставаться спортом.

– Как вы отнеслись к его словам о снятии с чемпионата? Верите в это?

– Конечно, это эмоции. Легко смотреть со стороны, но у нас парень с надрывом боковой связки после этого столкновения. Он с болью доиграл три минуты, это значит, что надо смотреть внимательнее, – сказал Ротенберг.

Всюду призывы переиграть «Спартак» – «Сочи». Это вообще возможно?

Судьи, которые прибили «Спартак»: Казарцев писал Шойгу, смешил Дзюбу и Карпина, Еськова Федун назвал зенитовским

Нам показали переговоры с ВАР на «Спартак» – «Сочи», как мы и просили. Здесь можно послушать и прочитать расшифровку