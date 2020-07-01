Дзюба набрал 100 (55+45) очков за «Зенит» в 127 матчах в РПЛ. Он на 3-м месте в списке лучших бомбардиров клуба

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба забил в матче 1-го тура против (2:0).

Этот мяч стал для форварда 55-м в чемпионате России в составе команды из Петербурга. В этом турнире он сделал 45 голевых передач, проведя за «Зенит» 127 матчей.

Таким образом, Дзюба набрал 100 очков по системе «гол+пас» в «Зените». По этому показателю он обошел экс-игрока команды Халка, который набрал 99 (55+44) очков в 97 играх за «Зенит».

Кроме того, Дзюба сравнялся с Халком по числу забитых мячей в «Зените» и делит с бразильцем третье место в списке лучших бомбардиров клуба.

Лучшие игроки по голам и ассистам в РПЛ:

1. Александр Кержаков – 173 (120+53) очка в 289 матчах

2. – 160 (57+103) очка в 283 матчах

3. Данни – 118 (52+66) очков в 173 матчах

4. – 100 (55+45) очков в 127 матчах

5. Халк – 99 (55+44) очков в 97 матчах

6. Константин Зырянов – 69 (30+39) очков в 201 матче

7. Александр Спивак – 57 (33+24) очков в 145 матчах

8. Олег Шатов – 57 (23+34) очков в 139 матчах

9. Игорь Денисов – 52 (23+29) очка в 254 матчах

10. Роман Широков – 47 (29+18) в 130 матчах.

Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года.