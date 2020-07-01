Дзюба набрал 100 (55+45) очков за «Зенит» в 127 матчах в РПЛ. Он на 3-м месте в списке лучших бомбардиров клуба

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба забил в матче 1-го тура РПЛ против «Ротора» (2:0).
Этот мяч стал для форварда 55-м в чемпионате России в составе команды из Петербурга. В этом турнире он сделал 45 голевых передач, проведя за «Зенит» 127 матчей.
Таким образом, Дзюба набрал 100 очков по системе «гол+пас» в «Зените». По этому показателю он обошел экс-игрока команды Халка, который набрал 99 (55+44) очков в 97 играх за «Зенит».
Кроме того, Дзюба сравнялся с Халком по числу забитых мячей в «Зените» и делит с бразильцем третье место в списке лучших бомбардиров клуба.
Лучшие игроки «Зенита» по голам и ассистам в РПЛ:
1. Александр Кержаков – 173 (120+53) очка в 289 матчах
2. Андрей Аршавин – 160 (57+103) очка в 283 матчах
3. Данни – 118 (52+66) очков в 173 матчах
4. Артем Дзюба – 100 (55+45) очков в 127 матчах
5. Халк – 99 (55+44) очков в 97 матчах
6. Константин Зырянов – 69 (30+39) очков в 201 матче
7. Александр Спивак – 57 (33+24) очков в 145 матчах
8. Олег Шатов – 57 (23+34) очков в 139 матчах
9. Игорь Денисов – 52 (23+29) очка в 254 матчах
10. Роман Широков – 47 (29+18) в 130 матчах.
Дзюба выступает за «Зенит» с 2015 года.