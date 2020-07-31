«Матч ТВ» отстранил Широкова от всех эфиров после инцидента с судьей (Максим Алланазаров)

Теги Спартак Зенит Роман Широков Сборная России по футболу телевидение судьи Краснодар любительский футбол Матч ТВ Футбол

Руководство телеканала «Матч ТВ» отстранило бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова от всех эфиров после инцидента с судьей, сообщается в телеграм-канале журналиста Sport24 Максима Алланазарова.

Во время матча любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего Обычного» на Московском Кубке Селебрити Широков избил судью Никиту Данченкова (игрок «Амкала» Данте – прим. Sports.ru).

У арбитра было разбито лицо, Широков также ударил его ногой. Данченкову потребовалась помощь врачей.

Широков избил судью на любительском турнире: пообещал, что вдарит за красную карточку – и вдарил

«Осознаю, что не было причин размахивать руками». Широков извинился перед судьей, которого избил во время любительского матча 

Собери сборную Лиги чемпионов и выиграй 100 000 рублей

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья