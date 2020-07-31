«Матч ТВ» отстранил Широкова от всех эфиров после инцидента с судьей (Максим Алланазаров)

Руководство телеканала отстранило бывшего полузащитника сборной России Романа Широкова от всех эфиров после инцидента с судьей, сообщается в телеграм-канале журналиста Sport24 Максима Алланазарова.

Во время матча любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего Обычного» на Московском Кубке Селебрити Широков избил судью Никиту Данченкова (игрок «Амкала» Данте – прим. Sports.ru).

У арбитра было разбито лицо, Широков также ударил его ногой. Данченкову потребовалась помощь врачей.

Широков избил судью на любительском турнире: пообещал, что вдарит за красную карточку – и вдарил

«Осознаю, что не было причин размахивать руками». Широков извинился перед судьей, которого избил во время любительского матча