Газизов о выступлении Казарцева и Еськова на ТВ: «Они только больше запутали меня»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов высказался о выступлении судей Василия Казарцева и Алексея Еськова на телевидении после матча красно-белых с «Сочи» (2:2).
«Мы увидели вчера, как это все происходит. Мои ощущения, что происходит это не на очень хорошем уровне.
Честно говоря, они только больше меня запутали», – сказал Газизов.
Нам показали переговоры с ВАР на «Спартак» – «Сочи», как мы и просили. Здесь можно послушать и прочитать расшифровку
Пенальти «Спартаку» разобрали сами Казарцев и Еськов: ошибка есть, но не явная, а ВАР подтвердил решение только из-за контакта ног (по протоколу – правильно)