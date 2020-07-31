Газизов о выступлении Казарцева и Еськова на ТВ: «Они только больше запутали меня»

Генеральный директор высказался о выступлении судей и на телевидении после матча красно-белых с «Сочи» (2:2).

«Мы увидели вчера, как это все происходит. Мои ощущения, что происходит это не на очень хорошем уровне.

Честно говоря, они только больше меня запутали», – сказал Газизов.

Нам показали переговоры с ВАР на «Спартак» – «Сочи», как мы и просили. Здесь можно послушать и прочитать расшифровку

Пенальти «Спартаку» разобрали сами Казарцев и Еськов: ошибка есть, но не явная, а ВАР подтвердил решение только из-за контакта ног (по протоколу – правильно)